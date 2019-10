Voortaan gratis gieters in Stiltepark De Warande Bart Huysentruyt

28 oktober 2019

18u54 1 Torhout Op de begraafplaats De Warande in Torhout zijn sinds kort rekjes met gieters geplaatst. Bezoekers hoeven dus niet meer van thuis uit een gieter of emmer mee te zeulen.

In aanloop van 1 november werden in het Stiltepark gieters geplaatst, die het makkelijker moeten maken om de graven van dierbaren te onderhouden. De gieters staan opgesteld ter hoogte van de waterkraantjes en zijn te ontlenen met een muntstuk van 2 euro. Wanneer de gieter na gebruik terug wordt vastgemaakt, wordt het muntstuk teruggeven. Aan de ingang van de begraafplaatsen worden dit jaar ook opnieuw gratis bloempothouders aangeboden. Deze bloempothouders voorkomen het omvallen van de chrysanten.

Wie tussen 25 oktober en 1 november een bezoek brengt aan het Stiltepark kan genieten van een kop warme soep. In de namiddag kunnen bezoekers bij een kopje koffie wat bijpraten of op één van de vele zitbanken uitrusten. De bedeling van de soep en koffie gebeurt in samenwerking met Tordale.