Voormalige barman van De Barrage krijgt 10 maanden cel voor drugshandel in café Siebe De Voogt

09 september 2019

14u46 0 Torhout De voormalige barman van café De Barrage in Torhout heeft in de Brugse rechtbank 10 maanden cel gekregen voor de verkoop van speed en cocaïne. Volgens het parket verkocht P.B. (48) ook in de zaak. Twee andere beklaagden kregen 6 en 10 maanden cel.

Op 5 november 2016 viel het gerecht binnen in het toenmalige café De Barrage op de Torhoutse Markt. De politie had info gekregen dat barman P.B. (48) een drugshandeltje had opgezet in de zaak. Binnen werden geen drugs aangetroffen. Toch was het volgens het parket op basis van de telefoontaps duidelijk dat P.B. ook in het café dealde. “Zijn leverancier uit Roeselare kwam er de cocaïne en speed afleveren”, stelde de procureur. De drugs verpakte de Torhoutenaar bij zijn toenmalige vriendin V.V. Bij de vrouw thuis werd speed in het vriesvak aangetroffen. De Torhoutse kreeg daarvoor maandagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. Haar ex-partner P.B. kreeg 10 maanden effectief. De man betwistte nochtans met klem dat hij drugs verkocht in het café. “Integendeel: als ik twee mensen naar de toiletten zag gaan, vlogen ze steevast buiten”, stelde hij. Een derde beklaagde stond enkel terecht voor het bezit van de cocaïne. J.B. werd daarvoor veroordeeld tot 6 maanden cel. Café De Barrage moest na de razzia zes weken sluiten en veranderde intussen van naam. In totaal vroeg het café 68.000 euro schadevergoeding, maar die werd door de rechtbank afgewezen.