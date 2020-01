Voormalig atleet Walter Vanhoutte overleden Bart Huysentruyt

15 januari 2020

13u59 0 Torhout Walter Vanhoutte, een voormalig West-Vlaams kampioen veldlopen en gekend sportleerkracht in Torhout, is dinsdag onverwacht overleden. Hij werd 81 jaar.

Walter was een monument in de West-Vlaamse atletieksport. Hij kroonde zich in de jaren zestig viermaal tot West-Vlaams kampioen veldlopen en nam twee keer deel aan het WK veldlopen. In 1964 pakte hij op de Belgische kampioenschappen zilver in de 3.000 meter steeplechase op amper zeven seconden van toenmalig wereldrecordhouder en Olympisch kampioen Gaston Roelants.

Als leerkracht lichamelijke opvoeding ontfermde hij zich 38 jaar lang over de atletiekwerking van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut. Hij organiseerde 22 jaar lang de stratenloop Corrida in Torhout. Later deed hij dat nog eens over met de stratenloop in Kortemark. Walter bleef lopen, ondanks zijn gevorderde leeftijd. Je kwam hem steevast tegen in het Groenhovebos, zelfs nog heel recent.