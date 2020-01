Volg voorstelling meerjarenplanning via livestream Bart Huysentruyt

07 januari 2020

13u40 0 Torhout Wie er niet bij kan zijn tijdens de voorstelling van het meerjarenplan van Torhout in cultuurcentrum De Brouckère, kan ook gewoon thuis kijken.

Die voorstelling vindt plaats op woensdag 15 januari om 20 uur. Het meerjareplan 2020-2025 is een bundeling van alle plannen van het stadsbestuur in die periode. Tijdens de voorstelling zijn enkel de deelnemers aan de wijkgesprekken uitgenodigd. Andere inwoners kunnen kijken via de website van de stad, waar een livestreaming georganiseerd wordt. Tussen 20 en 24 januari valt de brochure ‘Torhout voor en door mensen, een toekomstplan voor de stad’ in alle brievenbussen van Torhout. De integrale tekst en bijlagen van de meerjarenplanning zijn te vinden onder: https://www.torhout.be/meerjarenplanning-lokaal-bestuur