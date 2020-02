Vocaal ensemble Eufonia geeft opbrengst van kerstconcert aan Hart boven Hard Bart Huysentruyt

23 februari 2020

18u48 0 Torhout De Torhoutse afdeling Hart boven Hard heeft een cheque ontvangen van het vocaal ensemble Eufonia.

Op 28 december 2019 gaf Eufonia een gesmaakt kerstconcert in de Sint-Pieterskerk. Een mix van klassiekers, nieuwe koorwerken en jazzy herwerkingen lokte heel wat volk naar de kerk. Dat leverde een mooi bedrag op, dat door de jongedames van Eufonia geschonken wordt aan de Torhoutse afdeling Hart boven hard. Dat is een burgerbeweging die zich via allerlei activiteiten inzet voor verbinding en solidariteit tussen iedereen, zonder onderscheid. Zo worden in Torhout praattafels voor anderstaligen georganiseerd, interculturele kookmiddagen, een gratis picknick en een geefmarkt.