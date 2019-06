Vluchtmisdrijf na aanrijding Jelle Houwen

13 juni 2019

13u20 0

In de Karel de Goedelaan in Torhout pleegde een onbekende bestuurder donderdagochtend vluchtmisdrijf na een aanrijding. Rond 9.26 uur botste de bestuurder op een geparkeerde personenwagen. De aanrijder zette gewoon zijn weg verder. De aangereden wagen is beschadigd en de politie kwam de nodige vaststellingen doen.