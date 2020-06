Vijf nieuwe fietsstraten vanaf volgend schooljaar Bart Huysentruyt

24 juni 2020

20u05 0 Torhout De gemeenteraad van Torhout besliste om, naast de bestaande fietsstraten in de Sint-Jozefstraat en de Zwevezelestraat, vijf nieuwe fietsstraten in te voeren bij de start van het nieuwe schooljaar.

Het gaat om drukbereden straten in de nabijheid van scholen. Dat zijn de Revinzestraat tussen de Tarwestraat en het Don Boscoplein, de Nieuwstraat, de Beerstraat, de Spinneschoolstraat en de Lichterveldestraat, in het doodlopend gedeelte aan de ingang van GO! Eureka. “Fietsstraten geven voorrang aan de fietsers die de rijweg mogen gebruiken”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.”