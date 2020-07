VIDEO. Maaike Cafmeyer maakt met ludiek filmpje promotie voor geboortestad Torhout: “Je kan hier rijden tot aan de zee” Bart Huysentruyt

02 juli 2020

12u31 3 Torhout Met een ludiek filmpje, dat verspreid wordt via sociale media, maakt actrice Maaike Cafmeyer promotie voor toerisme in haar geboortestad Torhout.

Maaike Cafmeyer, die al jaren in Oost-Vlaanderen woont, groeide op in Torhout in een echte acteursfamilie. De stad Torhout vroeg haar om een beetje promotie te maken voor haar geboortestad, nu heel veel mensen hun vakantie noodgedwongen in eigen land zullen doorbrengen.

Pascal Braeckman

Cafmeyer passeert onder meer aan de kastelen De Maere, Ravenhof en Wijnendale, en doet een fietstochtje langs de Groene 62 richting Oostende. “Je kan hier rijden tot aan de zee, Torhout-Plage”, zegt ze. Cafmeyer komt ook in het speelbos Torwoud. Daar zie je ook even de bekende klankman Pascal Braeckman in beeld.

Met de promotieslogan ‘Toerisme in Torhout? Kpeisetwel’ hoopt ze zo mensen te overtuigen om ook eens in Torhout te verdwalen.