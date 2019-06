Verrassende wending: zone Kouter kiest voor sloop én nagelnieuw politiegebouw Jelle Houwen

20 juni 2019

12u44 0 Torhout Er is een verrassende wending in het dossier van de realisatie van een nieuw centraal politiegebouw voor politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Ichtegem, Oudenburg en Gistel). Vorig jaar kocht de zone al twee gebouwen aan langs de Ambachtstraat in Torhout voor een prijs van 1,8 miljoen euro. Die gebouwen zouden verbouwd worden. Nu werd er echter beslist om de panden te slopen én een nagelnieuw gebouw neer te poten.

De plannen voor een nieuw centraal politiegebouw in de omvangrijke politiezone zijn er al veel langer. Nu zijn er heel wat commissariaten en wijkkantoren die nogal versnipperd liggen in de zone. In september vorig jaar besliste de politieraad daarom om twee panden aan te kopen in de Ambachtstraat in Torhout. Het ging om twee gebouwen die eigendom waren van Infrax. Enerzijds gaat het om Loods Tailleu gelegen op 4A, waar het Houtlands Muziekorkest repeteerde, en anderzijds om het voormalig fabriekje Heidebloem, op nummer 4. Bedoeling was de twee panden grondig opnieuw in te richten zodat er een werkplek voor 80 politiemensen kon gecreëerd worden, met voldoende plaats voor al het politiematerieel. Die plannen worden nu echter grondig gewijzigd. Er wordt nu geopteerd om de beide panden te slopen en een nagelnieuw politiegebouw te bouwen.

Gebouw op maat

De beslissing werd woensdagavond genomen op de politieraad van de politiezone. “En ze werd er unaniem goedgekeurd”, zegt Torhouts burgemeester Kristof Audenaert en huidig voorzitter van de politieraad. “Het klopt dat we aanvankelijk de gebouwen wilden renoveren maar doorheen de tijd zijn andere ideeën gerijpt. Zo bleek dat de verbouwingen van de huidige panden toch wel erg ingrijpend zouden zijn. De hele vloer moest bijvoorbeeld uitgebroken worden en uiteindelijk zouden we bijna enkel nog een casco ruimte overhouden. Ook de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals zonnepanelen op het dak, waren beperkt of niet mogelijk. Daarom beslisten we nu om de gebouwen te slopen en over te gaan tot een volledig nieuw politiegebouw. Zo kunnen we echt bouwen op maat, volgens de noden van de zone. Met verbouwingen zouden we altijd op beperkingen gestoten zijn en bij een verbouwing weet je vaak waar je aan begint maar niet waar je eindigt. De nieuwbouw biedt tal van voordelen. Zo kunnen we een oplossing creëren voor de parkeergelegenheid en kunnen we wél energiezuinig werken.”

Daarom beslisten we nu om de gebouwen te slopen en over te gaan tot een volledig nieuw politiegebouw. Zo kunnen we echt bouwen op maat, volgens de noden van de zone. Kristof Audenaert

Op termijn goedkoper

-Een nagelnieuw politiegebouw zal wellicht een stuk duurder zijn dan een grondige renovatie, al nuanceert Kristof Audenaert dat. “In eerste instantie misschien wel maar ik ben er van overtuigd dat dit op termijn een goedkopere oplossing zal zijn. Doordat we een pak efficiënter zullen kunnen werken en door de energiezuinige maatregelen zullen we op langere termijn zeker uitsparen.” Aanvankelijk was het de bedoeling dat het nieuwe politiegebouw in 2021 zou openen. Dat is niet meer haalbaar. “We mikken nu op een eerste ontwerp met prijsbestek begin 2020. De echte werken beginnen dan vermoedelijk in 2022.”