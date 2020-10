Urenlange klopjacht op twee verdachten die maïsveld invluchten, leerlingen schooltje moeten verplicht speelplaats verlaten Mathias Mariën

09 oktober 2020

14u40 6 Torhout Verscheidene politiezones hebben vrijdagochtend een urenlange klopjacht gehouden op twee mannen die in Torhout de maïsvelden zijn ingevlucht toen een patrouille hen wou controleren. Tijdens de zoektocht moesten de leerlingen van een schooltje in Torhout verplicht binnenblijven.

De klopjacht begon rond 10 uur toen de wegpolitie de twee verdachten opmerkte langs de E403 in Lichtervelde. Het duo nam meteen de benen en vluchtte de velden in. Wat volgde was een urenlang kat-en-muisspel. De verdachten werden na hun vlucht een eerste keer gesignaleerd in de Vossebergstraat in Torhout, zo bevestigt de politie Kouter.

Verhoor

Verscheidene politiezones bundelden vervolgens de krachten om de twee mannen te vatten. Daarbij kregen ze ook steun van de hondenbrigade en de politiehelikopter. Ondertussen moesten de leerlingen van vrije basisschool Ten Parke in de Herderstraat verplicht naar binnen om elk risico te vermijden. Uiteindelijk konden de verdachten even voor 13 uur opgepakt worden in de Zwevezelestraat. Verder verhoor zal moeten uitwijzen waarom de mannen wegliepen en wat ze op hun kerfstok hebben.