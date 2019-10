Twintiger licht tientallen slachtoffers op via tweedehandssites: “Hij schreef geld over voor mijn ogen, maar zijn rekening was leeg” Mathias Mariën

02 oktober 2019

12u28 18 Torhout Een 25-jarige man uit Lichtervelde moet zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor oplichting. Via tweedehandssites kocht en verkocht de man spullen, maar zijn slachtoffers - het zijn er minstens 30 - kregen nooit hun geld of goederen. “We waren nochtans samen naar de bank geweest. Maar als er geen geld op je rekening staat, kan er niks overgeschreven worden natuurlijk”, getuigt Sylvester Roels uit Torhout.

G.D (25) zette maandenlang een handeltje op via tweedehandssites als Marktplace en 2dehands.be. Hij bood er PlayStationspelletjes, iPhones, laptops en VR-brillen aan. Alleen: wie goederen kocht bij de twintiger ontving ze niet. Ook wanneer hij zelf aankopen deed, kwam hij zijn afspraken niet na. In totaal stelden 31 slachtoffers zich burgerlijke partij in de rechtbank, maar wellicht zijn het er een stuk meer. Zo kwam een vrouw uit Wallonië 40 euro schadevergoeding vragen omdat ze een videospelletje kocht en betaalde, maar nooit ontving.

Brugse schepen opgelicht

De man uit Lichtervelde kwam niet opdagen in de rechtbank, maar de zaak werd meteen uitgesteld tot 4 december. Het ‘bekendste’ slachtoffer van de man is wellicht de voormalig Brugse schepen Dolores David. Zij kocht een iPhone bij de beklaagde, maar kreeg die nooit opgestuurd. “Wij vragen een schadevergoeding van 250 euro”, bevestigt haar advocaat. Opvallend: waar de meeste oplichters enkel zaken verkopen, deed G.D. ook zelf diverse aankopen. Eenmaal de goederen in zijn bezit waren, kreeg de verkoper nooit zijn of haar geld te zien. Sylvester Roels uit Torhout is één van hen.

Kijk, 650 euro is niet zo’n hoog bedrag, maar het gaat om het principe. Ik wil het geld gewoon terug, desnoods via een maandelijkse aflossing Sylvester Roels

Samen naar de bank

“In april 2018 verkocht ik hem via 2dehands.be mijn iMac voor 650 euro”, getuigt Sylvester. “We wonen dicht bij elkaar dus spraken we bij hem thuis af. Plots zei die man dat hij geen cash geld in huis had, maar we konden samen naar de bank waar hij het bedrag meteen zou overschrijven. Dat deden we ook en ik kreeg zelfs een bewijs van overschrijving via de self-banking. Maar ja, achteraf bleek dat er helemaal geen geld op zijn rekening stond en de transactie werd geannuleerd.” Het 34-jarige slachtoffer probeerde nadien verschillende keren contact op te nemen, maar keerde telkens van een kale reis terug. Pas toen hij zijn vrouw een afspraak liet maken om iets te kopen, slaagde Sylvester in zijn opzet. “Hij schrok natuurlijk dat ik voor zijn deur stond. Op zich had ik wel het gevoel dat hij besefte dat hij fout bezig was. Boos was ik dan ook niet, eerder verontwaardigd. Kijk, 650 euro is niet zo’n hoog bedrag, maar het gaat om het principe. Ik wil het geld gewoon terug, desnoods via een maandelijkse aflossing. En ik hoop dat die man uiteindelijk wel geholpen wordt”, besluit Sylvester.