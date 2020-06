Twintiger die 26 slachtoffers op tweedehandssites maakt, hoeft niet naar gevangenis Siebe De Voogt

29 juni 2020

14u10 0 Torhout Een 25-jarige man uit Lichtervelde heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor oplichting. G.D. kocht en verkocht goederen op tweedehandswebsites, maar betaalde niet of leverde de spullen nooit af. Hij maakte op die manier in totaal 26 slachtoffers.

G.D (25) zette maandenlang een handeltje op via tweedehandssites als Marktplace en 2dehands.be. Hij bood er PlayStationspelletjes, iPhones, laptops en VR-brillen aan. Alleen: wie goederen kocht bij de twintiger, ontving ze niet. Ook wanneer hij zelf aankopen deed, kwam hij zijn afspraken niet na.

Brugse ex-schepen slachtoffer

In totaal maakte G.D. zo 26 slachtoffers. Onder hen onder meer de voormalig Brugse schepen Dolores David. Zij kocht een iPhone bij de man, maar kreeg die nooit opgestuurd. Sylvester Roels uit Torhout verkocht dan weer zijn iMac aan G.D., maar heeft de 650 euro nooit gezien. “We gingen samen naar de bank, waar hij het bedrag zou overschrijven", getuigde hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik kreeg een bewijs van overschrijving via selfbanking. Achteraf bleek dat er helemaal geen geld op zijn rekening stond en de transactie werd geannuleerd.”

G.D. is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hij moet dus niet naar de gevangenis. De slachtoffers kregen in totaal zo'n 1.500 euro schadevergoeding toegekend. In het geval van Dolores David is dat 200 euro, voor Sylvester Roels 650 euro.