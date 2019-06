Tweemaal dronkenschap bij incidenten in Oostendestraat Jelle Houwen

14 juni 2019

13u20 0

In de Oostendestraat in Torhout moest de politie donderdagavond tweemaal tussenkomen bij incidenten met dronken personen. Even na 20 uur bleek een 31-jarige vrouw uit Kortrijk openbaar dronken te zijn en zat gewoon neer op de oprit van een woning. De vrouw werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. En even voor middernacht controleerde de politie een personenwagen die zwalpte over de baan. De bestuurder, een 70-jarige man uit Zedelgem, was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.