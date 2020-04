Twee weken werken aan N33 Oostendestraat ter hoogte van de lichten aan Hillestraat Bart Huysentruyt

06 april 2020

14u18 0 Torhout Vanaf maandag 20 april starten herstellingswerken aan het wegdek van de N33 Oostendestraat in Torhout, ter hoogte van het kruispunt met de Hillestraat en Makeveldstraat. De werken zullen twee weken duren.

Er gebeuren herstellingswerken op het wegdek van de N33 Oostendestraat in Torhout, ter hoogte van het kruispunt met de Hillestraat en Makeveldstraat. De scheurvorming rond de riooldeksels wordt aangepakt. Het verkeer op de N33 Oostendestraat kan beurtelings door met behulp van driekleurige werflichten. De zijstraat Hillestraat heeft tijdens de werken geen toegang tot de N33 Oostendestraat. De zijstraat Makeveldstraat wel. Als de weersomstandigheden het toelaten, starten de werken op maandag 20 april en zijn ze afgerond tegen 3 mei.

Dat zal het tweede werk op korte tijd zijn. De Oostendestraat is immers vanaf 9 april onderbroken ter hoogte van nummer 225. De lokale omleiding loopt via de Makeveldstraat, Berkenstraat en Revinzestraat in beide richtingen. Voor de omleiding van het zwaar verkeer zal op de Vredelaan en Noordlaan aangegeven worden om de E403 te nemen richting Oostende. Meer info over deze werken vind je op www.torhout.be/wegenwerken.