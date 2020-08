Twee valse leurders opgepakt in Torhout: politie stelt proces-verbaal op Siebe De Voogt

19 augustus 2020

11u17 0 Torhout De politie Kouter heeft dinsdag twee leurders kunnen arresteren in Torhout. Hun materiaal werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld. De voorbije week liepen bij de politie meerdere meldingen binnen over valse leurders. “Als ze het zaakje niet vertrouwen, vragen we de mensen ons meteen te bellen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele.

Eén van de leurders die dinsdag werd opgepakt, probeerde houten speelgoed te verkopen in de omgeving van de Sparappelstraat. Hij deed zich voor als doofstomme. De man werd staande gehouden door een ploeg van de lokale politie Kouter en bleek geen leurderskaart te hebben. Zijn materiaal werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld voor illegaal leuren.

De voorbije week liepen bij de politie Kouter al verschillende gelijkaardige meldingen binnen. Valse leurders proberen al jaren allerhande voorwerpen als speelgoed, houtsnijwerken, potten en pannen te verkopen. Vaak brengen ze ook steunkaarten aan de man voor zogenaamde goede doelen. “Wanneer mensen het zaakje niet vertrouwen, vragen we hen onze diensten meteen op te bellen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. “Hoe sneller ze bellen, hoe groter de kans dat we de verdachten nog in de buurt kunnen aantreffen.”