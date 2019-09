Twee ongevallen met vluchtmisdrijf Mathias Mariën

01 september 2019

16u46 0 Torhout In Torhout gebeurden afgelopen weekend twee ongevallen met vluchtmisdrijf.

Langs de Rozeveldstraat werd zaterdagnacht even na 4 uur een geparkeerd voertuig aangereden. De bestuurder van de auto die het ongeval veroorzaakte, bleef niet ter plaatse. De politie trof er wel een grijze spiegelkap aan. Enkele uren later werd een spiegel van een wagen aangereden langs de Steenstraat. Ook hier vluchtte de aanrijder weg. De politie is in beide gevallen een onderzoek gestart.