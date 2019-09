Twee gewonden bij botsing op kruispunt in Camiel Meysmanstraat Siebe De Voogt

02 september 2019

11u31 1 Torhout In de Camiel Meysmanstraat in Torhout zijn zondagnamiddag twee lichtgewonden gevallen bij een botsing op een kruispunt.

Het ongeval vond even na 13.30 uur plaats op het kruispunt van de Camiel Meysmanstraat en Steenstraat. Een 28-jarige man uit Langemark-Poelkapelle en 38-jarige man uit Ichtegem botsten er met hun wagens op elkaar. De twintiger en zijn passagier, een 28-jarige vrouw uit Langemark-Poelkapelle, liepen bij de klap lichte verwondingen op en werden voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Eén van de wagens was na de aanrijding niet meer rijvaardig en werd getakeld.