Trouwen kan voor het eerst in openlucht: Torhout zet stadspark in als extra locatie Bart Huysentruyt

25 juni 2020

17u24 0 Torhout Op vrijdag 26 juni trouwen voor het eerst drie Torhoutse koppels in openlucht. De ceremonies vinden plaats aan de achterzijde van het stadskantoor, met zicht op het stadspark.

Door buiten te trouwen wil de stad de kans op besmetting met het coronavirus tot een minimum beperken. In openlucht is de kans op verspreiding van het coronavirus een stuk kleiner. “Waar de huwelijken normaal voltrokken worden in de raadszaal van het Vrijetijdshuis, verhuist dit nu richting stadskantoor”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Daar is er voldoende ruimte en kunnen koppels met zicht op het stadspark hun ja-woord geven.” De nodige voorzorgsmaatregelen blijven uiteraard van kracht. Handen moeten ontsmet worden en afstand houden is de norm. Het aantal aanwezigen is beperkt tot dertig personen.