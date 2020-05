Trots op Torhout? Koop dan een 8820-trui Bart Huysentruyt

04 mei 2020

15u02 0 Torhout Hermen Six, de initiatiefnemer achter het cultuurcafé Bar Provisoir, brengt originele 8820-truien op de markt. De grijze pullovers staan symbool voor de liefde voor de stad Torhout.

8820 is uiteraard de postcode van Torhout. Gelijkaardige truien bestaan ook al van andere steden zoals Gent. Six moest door de corona-lockdown noodgedwongen zijn bar sluiten. “Dat idee van die Torhout-truien speelde al een tijdje door mijn hoofd", zegt Hermen Six. “We droegen er al één in onze zaak. Nu maken we ze voor iedereen, samen met het bedrijf R-Dreams. We hebben gekozen voor een duurzame trui in biokatoen met een Fair Wear-label.”

Bestellen kan door je maat door te geven op hermensix@gmail.com. De truien kosten 45 euro per stuk.