Triagepost De Mast verhuist naar Noordlaan Bart Huysentruyt

19 mei 2020

17u52 0 Torhout De medische triagepost waar mogelijke coronapatiënten naartoe moesten in Torhout, verhuist op woensdag 20 mei van De Mast naar de site van AZ Delta in de Noordlaan.

Sinds 18 maart heeft Torhout zo’n triagepost. Daar komen patiënten terecht die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, na telefonisch contact met hun huisarts. Zo moeten ze niet in de wachtzaal bij de dokter gaan zitten, en evenmin naar een overvolle spoedafdeling gaan. “Nu de scholen weer opstarten, willen we de stadsgebouwen maximaal beschikbaar houden voor onze onderwijsinstellingen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Daarom werd de keuze gemaakt om de triagepost vanaf morgen, 20 mei, te installeren in de Noordlaan 30.” De voorbije periode hebben 500 mensen zich in De Mast aangemeld.