Treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge in beide richtingen tijdlang onderbroken door wanhoopsdaad Siebe De Voogt

16 september 2020

17u45 42 Torhout Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge is woensdagnamiddag in beide richtingen een tijdlang onderbroken geweest door een wanhoopsdaad in Torhout. Zo'n 70 reizigers werden door de hulpdiensten geëvacueerd.

Het incident vond omstreeks 16.30 uur plaats met een trein uit Brussel en met eindbestemming Oostende. Op het moment van de aanrijding zaten aan boord zo’n 70 reizigers. Zij werden door de hulpdiensten van de trein begeleid en met een bus overgebracht naar het station in Brugge, vanwaar ze hun weg konden verderzetten. De aanrijding zorgde voor de nodige hinder op het spoor. “Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde was in beide richtingen onderbroken”, stelde Frédéric Petit van spoorbeheerder Infrabel. “De treinen werden plaatselijk omgeleid.” Rond 18.30 uur werden beide sporen opnieuw vrijgegeven en werd het treinverkeer hervat.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.