Trajectcontroles op de N32 in Zedelgem en Torhout eind dit jaar in werking Bart Huysentruyt

16 juni 2020

12u28 0 Torhout De twee geplande trajectcontroles langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem en de Bruggestraat in Torhout zullen eind dit jaar operationeel zijn. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De Vlaamse Regering besliste eind dit jaar om 21 nieuwe trajectcontroles uit te rollen langs Vlaamse gewestwegen. De verschillende locaties werden bepaald op basis van de meest recente ongevallen en gereden snelheid. Twee van de geselecteerde zones liggen langs de N32 in Zedelgem en Torhout.

Twee dodelijke slachtoffers

De eerste trajectcontrole situeert zich in de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Op het geselecteerde traject gebeurden er tussen 2014 en 2018 maar liefst 30 ongevallen waarbij er 35 lichtgewonden, één zwaargewonde en twee dodelijke slachtoffers vielen. “Intussen werd een formeel akkoord bereikt tussen de Vlaamse overheid, de gemeente Zedelgem en politiezone Het Houtsche”, zegt Maertens. “De trajectcontrole omvat 1,2 kilometer en strekt zich uit van kilometerpunt 10,4 tot 11,6. De doorlooptijd voor een dergelijk project is normaal gezien zes maanden. Dat betekent dat de trajectcontrole in het laatste kwartaal van 2020 in werking zal treden.”

Ook in Torhout

De tweede zone situeert zich op diezelfde N32 en strekt zich uit over Zedelgem en Torhout. “Deze trajectcontrole omvat in totaal 4,5 kilometer”, gaat Maertens verder. “De twee camera’s situeren zich op de kilometerpunten 12,6 en 17,1 en meten zo de snelheid van chauffeurs tussen de Bruggestraat in Torhout en de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Op dit traject gebeurden er tussen 2014 en 2018 35 ongevallen met in totaal 33 lichtgewonden, 8 zwaargewonden en één dodelijk gewond slachtoffer. Dit project zal eveneens eind dit jaar actief zijn.”

Voor de twee trajectcontroles, die in beide rijrichtingen werken, wordt twee keer 150.000 euro vrijgemaakt.