Tot twintig jaar effectief voor steekpartij in Torhoutse bakkerij Cedric Matthys

02 oktober 2019

17u30 0 Torhout Karem F. kan voor twintig jaar achter de tralies belanden voor poging tot moord. De illegale Libiër diende zijn vriendin meerdere steekwonden toe. In eerste aanleg kreeg F. tien jaar effectief.

“Het was geen bakkerij, maar een slagerij.” Zo omschreef de procureur-generaal de situatie tijdens de inleidende zitting in het Gentse hof van beroep. Hij gaf te kennen in beroep twintig jaar effectief te zullen eisen voor de feiten die Karem F. in augustus vorig jaar pleegde. De Libiër, die illegaal in ons land verblijft, diende zijn vriendin Melissa Rogiers toen verschillende steekwonden toe in de Torhoutse bakkerij Devriendt. Rogiers dochter van drie keek toe terwijl F. tekeerging. Op 5 februari 2020 volgt het proces.