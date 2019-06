Tot 75 procent minder zwerfvuil in scholen waar ze ‘nudgen’ Bart Huysentruyt

03 juni 2019

Torhout De veertien West-Vlaamse scholen die dit jaar zijn ingestapt in het proefproject 'nudging tegen zwerfvuil' hebben het afval in hun school met gemiddeld liefst 75 procent zien afnemen.

Dat is ongekend veel. Het proefproject was een samenwerking tussen de West-Vlaamse intercommunales en het provinciebestuur. Veertien secundaire scholen - Rhizo (Kortrijk), Sint-Vincentiusinstituut (Anzegem), ‘t Saam Campus Cardijn (Diksmuide), GO! Campus en Heilige Familie (Ieper), Scholen aan de Leie Campus Sint-Joris (Menen), Sint-Andreasinstituut, Petrus en Paulus West en West Centrum en West (Oostende), MSKA, VABI en VMS (Roeselare), VTI (Tielt) en VTI en Eureka (Torhout) - namen deel met als doel het zwerfvuil in hun scholen te verminderen. Dat kreeg zelfs een naam: ‘nudgen’. “We merkten vooral dat tijdens pauzes de blikjes, plastic en papiertjes op de speelplaats bleven slingeren”, zegt Miranda Delaere van het VTI in Torhout. “Ook in de klassen en in de gang ligt er vaak veel afval van leerlingen en leerkrachten. Door onder meer extra vuilnisbakken te plaatsen, die eruitzien als tafels, hebben we dat afval toch kunnen terugdringen.” De scholen experimenteerden ook met kleine prikacties, zoals leerkrachten die spontaan vuilnis begonnen op te rapen, waardoor leerlingen hen begonnen na te doen. Klassen krijgen nu ook verantwoordelijken die speciaal letten op zwerfvuil en de oudste leerlingen van de school kwamen de jongere klassen op hun taken wijzen. In het Rhizo in Kortrijk stond om de vijf meter een vuilnisbak. “En dat leverde meteen resultaten op. Deze ‘looplijnen’ waren opvallend properder dan andere plaatsen in de school”, klinkt het daar. Naast een opvallende daling van het zwerfvuil binnen de schoolmuren peilden de initiatiefnemers ook naar het welbevinden van leerkrachten en leerlingen. Vooral leerkrachten blijken zich op het einde van het schooljaar minder te ergeren aan zwerfvuil, omdat het probleem zoveel verbeterd is. De scholen willen zelf heel graag doorgaan met het experiment en willen ook andere scholen aanmoedigen om deel te nemen.