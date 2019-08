Torhoutse mosterd van Mostaard Wostyn: “Verhouding van de ingrediënten blijft een goed bewaard geheim” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Torhout De favoriete pikante mosterd van elke topchef - Torhoutse mosterd van Mostaard Wostyn - viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. En er is nog een reden tot feesten, want mosterdmaker Piet Wostyn (59) heeft een opvolger gevonden. Zijn zoon Ilja (24) leert de kneepjes van het vak. “Maar simpel is het niet”, weet hij nu al.

De donkerkleurige Mostaard Wostyn, gemaakt sinds 1869, wordt nog altijd op volkomen natuurlijke wijze bereid, zonder kruiden of additieven. “We gebruiken alleen mosterdzaadjes, azijn, water en zout. De verhouding van die mix blijft een goed bewaard geheim. Het zijn donkerkleurige mosterdzaadjes, daarom is de kleur ook donkerder dan andere mosterd. De smaak is ook uniek. We krijgen er na 150 jaar nog altijd veel positieve commentaar op.”

Moeilijk jaar

Mosterdmaker Piet Wostyn (59) en zijn echtgenote Annick Dedoelder (53) spreken nog altijd vol passie over hun product, dat door gerenommeerde koks als Peter Goossens, Sofie Dumont of Jeroen Meus geprezen wordt. Ook in het buitenland is de Torhoutse mosterd bekend. Zelfs in het Franse Dijon, waar ze toch ook wereldfaam genieten op dat vlak, klinkt er applaus. “150 jaar is niet niks. Al die tijd al roert onze familie hier in de mosterd en daar zijn we heel trots op. We vormen al de vijfde generatie”, glundert Piet, die er een moeilijk jaar heeft opzitten. “Om goede mosterd te maken, hang je van vele factoren af. Zo is er een tekort geweest aan goede mosterdzaden. Daarna was er een probleem met de azijn en onlangs nog was er te weinig wit glas voorhanden. Zo moesten we opletten of we nog wel voldoende potjes konden vullen. En we waken heel streng over de kwaliteit. Elke verandering kan ook een verandering van smaak teweeg brengen. Daar binden we niet op in.”

We waken heel streng over de kwaliteit. Elke verandering kan ook een verandering van smaak teweeg brengen. Daar binden we niet op in Piet Wostyn

Culinaire toepassingen

Dat de mosterd graag in culinaire toepassingen gebruikt wordt, bewijst ook het bestaan van wijnmosterd met wijn van de Monteberg in Kemmel en dankzij de Torhoutse Chocolaterie Denolf zijn er mosterdpralines op de markt. “Verder hebben we in ons assortiment mosterdkoekjes, -paté en -jenever”, vertelt het koppel, dat dit jaar ook nog eens mosterdbier op de markt bracht. “Dit vertrouwen we helemaal toe aan onze zoon Ilja”, gaat Piet verder. “Hij leert tegenwoordig de stiel in mijn atelier. Een betere opvolger kon ik me niet wensen.”

“Ik heb altijd de ambitie gehad om de fakkel op termijn over te nemen", knikt Ilja (24). “Mosterd maken mag er dan wel eenvoudig uitzien, het is elke keer opnieuw heel geconcentreerd werken. We maken drie keer per week verse mosterd. De combinaties moeten goed zitten, maar het gaat steeds beter en ik leer veel van mijn vader.”

Mosterdmuseum

Piet Wostyn is de achterkleinzoon van Ivo-Jacob Wostyn, die in 1869 met zijn broer Désiré de productie heeft opgestart. In die jaren trok hij met een houten kuip op de rug door de straten om de mosterd per lepel te verkopen. Toen Piet in 1996 het mosterdfabriekje overnam, besloot hij de oprichting van een mosterdmuseum voor te bereiden. Dat museum ging eind 2003 open. Niet alleen zijn zoon Ilja, maar straks ook dochter Sarah willen in het familiebedrijf meehelpen. “We voelen ons gezegend: mooier wordt het niet.”

