Torhoutse financiën gezond: oppositie niet akkoord Bart Huysentruyt

18 juni 2019

14u42 0

De schuldenlast in Torhout is in zes jaar tijd met een derde verminderd. Dat was de slotsom van de begroting van 2018 op de gemeenteraad in Torhout. “Onze stad is financieel erg gezond”, zegt schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V).

“We klokten af op 9 miljoen euro aan personeelskosten. Dat is binnen de marge”, zegt Cuvelier. “We hebben daarnaast in 2018 voor 4,3 miljoen euro geïnvesteerd. Ik denk aan de verbreding van de Gaverbeek tussen de Groenhovestraat en de Kersouwkensstraat en het rioleringsdossier in de Parkstraat en de Bollestraat. Andere grote projecten waren onder andere de aanleg van een tweede voetbalveld in kunstgras, de realisatie van de nieuwe natuurbegraafplaats Stiltepark De Warande, een nieuwe vloer voor de stedelijke sporthal en het verbouwen van de schuur van de stedelijke kinderboerderij.”

Er is ook voor 1,8 miljoen euro kapitaal afgelost, wat nog neerkomt op een schuld van 20 miljoen euro, ofwel 990 euro per inwoner. “Bij de start van de legislatuur 2013-2018 bedroeg de uitstaande schuld nog boven de 30 miljoen euro. We hebben de voorbije zes jaar de schuldenlast met meer dan 10 miljoen verminderd. Het gevolg is dat we extra ruimte hebben om te investeren de komende jaren”, zegt Cuvelier. Maar oppositiepartij N-VA is niet overtuigd. “De kosten voor het personeel zijn erg hoog”, vindt raadslid Koen Sap. “Het is mij een raadsel hoe het stadsbestuur de grote investeringen van de komende jaren, waaronder de stadskernvernieuwing, zal betalen. Er is veel te weinig geld voorhanden.”