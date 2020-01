Torhoutenaars beslissen mee over toekomst van vijf kerken Bart Huysentruyt

16u54 0 Torhout De inwoners van Torhout mogen mee beslissen over de toekomst van vijf parochiekerken. In februari en maart zijn er infomomenten.

In oktober van 2019 is begonnen met de opmaak van een toekomstplan voor de vijf kerken: Sint-Henricus, Sint-Pieters, Sint-Jozef Arbeider, Don Bosco en Sint-Jozef Wijnendale. Het resultaat met toekomstbeeld zal dan voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de bisschop van Brugge. Nadenken over de parochiekerken in Vlaanderen, en dus ook in Torhout, kwam onder impuls van de Vlaamse overheid na de nota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’, van de voormalige Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Een twaalfkoppig team, samengesteld vanuit het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken, de parochiale ploegen en het lokale bestuur van Torhout, komt ermee naar de wijken. “We willen luisteren naar iedereen”, zegt deken Michel Roggeman. “Het is niet zomaar vrijblijvend, want tijdens de infodagen verwachten we dat iedereen er bijna een volledige dag bij is. Geen enkel voorstel wordt zomaar afgewezen. Een toekomstbeeld is geen beslissingsdocument, wel een inspiratiebundel met ideeën, dromen en aanbevelingen rond de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout.” De infodagen zijn: Sint-Henricus (1 februari), Sint-Pieters: (8 februari), Sint-Jozef Arbeider (7 maart), Don Bosco (14 maart), Sint-Jozef Wijnendale (28 maart

Inschrijven is verplicht via info@torhout.be of via het onthaal van het stadskantoor.