Torhoutenaar krijgt 24 maanden cel nadat hij z'n vriendin en haar twee kinderen probeerde omver te rijden Siebe De Voogt

10 februari 2020

13u54 3 Torhout Een 54-jarige man uit Torhout heeft 24 maanden cel, waarvan 6 met uitstel, gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan z'n vriendin en haar twee kinderen. K.O. probeerde hen vorige zomer ook omver te rijden met z'n wagen.

De feiten speelden zich op 3 juli af op de hoek van de Zomerstraat en Beukenstraat in Torhout. Een getuige zag hoe K.O. er op het voetpad probeerde in te rijden op zijn vriendin en haar twee kinderen. De politie snelde ter plaatse en sloeg de Irakees in de boeien. Uit onderzoek bleek dat er al verschillende andere feiten van intrafamiliaal geweld plaats hadden gevonden. Zo zou hij zijn partner en haar twee kinderen diverse keren opgesloten hebben in hun appartement en vielen er geregeld slagen. Het Openbaar Ministerie vorderde dan ook een celstraf van vijf jaar.

De man zelf bleef op de zitting de feiten betwisten. Ook over de poging om zijn vriendin en de kinderen omver te rijden, kwam hij met een heel ander verhaal op de proppen. “Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad hen aan te rijden. Hij wou ze eerder blokkeren zodat ze niet meer konden weglopen”, pleitte zijn advocaat Nadia Lorenzetti. De 54-jarige beklaagde is gehandicapt en heeft maar één been, zodat achter de vrouw aanlopen volgens de verdediging onmogelijk was. “Zijn wagen was de enige manier. Natuurlijk was het een risicovolle manier, maar op dat moment dacht mijn cliënt niet rationeel”, klonk het verweer. K.O. is intussen opnieuw samen met het slachtoffer. De rechter achtte het maandagmorgen wel degelijk bewezen dat hij met z'n wagen probeerde in te rijden op de vrouw en haar kinderen. Hij sprak K.O. wél vrij voor de opsluiting van het drietal.