Torhoutbon voor winnaars van bebloemingswedstrijd Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

08u30 0 Torhout In Torhout zijn de winnaars bekend gemaakt van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Ze winnen een Torhoutbon.

Begin juli ging de jury op pad om alle tuintjes te onderwerpen aan hun kritisch oog. Met je tuin kan je deelnemen in een van de zes categorieën. Elk jaar wordt ook de ereprijs Aimé Becelaere uitgereikt aan de tuinier die het hoogst aantal punten behaald over alle categorieën heen. Die laatste prijs was voor Marcel Dewanckele, die ook in de categorie hoeveverfraaiing won. Verder waren er prijzen voor Johan Mortier (gevel), Hendrik Bossuyt (kleine voortuin), Kathleen Vanderper (middelgrote voortuin), Willy Vanbesien (grote voortuin) en Maureen Bogaert (ecologische voortuin). Inschrijven voor de wedstrijd van volgend jaar kan via onthaal@torhout.be.