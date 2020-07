Torhout wil gebouwen van meubelbedrijf Leda kopen en zo veilige toegang tot speelplein De Warande maken Bart Huysentruyt

02 juli 2020

16u57 0 Torhout De stad Torhout wil de gebouwen van meubelbedrijf Leda in de Warandestraat kopen. Op deze manier krijgt speelplein De Warande een nieuwe en veilige toegang.

De gebouwen van Leda staan te koop. Het florerende meubelbedrijf wil uitbreiden en is van plan te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein Ringaert langs de Roeselaarseweg. “De huidige toegang aan de Aartrijkestraat is al langer een doorn in het oog op vlak van verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Zeker in de zomermaanden, wanneer de speelpleinwerking op volle toeren draait, kan het er erg druk zijn, met onveilige situaties voor zowel de bezoekende kinderen, voetgangers, fietsers als de buren. Parkeren zal ook niet langer een probleem zijn door de nabijheid van de parking aan de begraafplaats.”

Aankoopprijs: 660.000 euro

Eens de aankoop goedgekeurd wordt, zal een masterplan voor de site opgemaakt worden. Over de aankoopprijs (660.000 euro) is er een overeenkomst met de eigenaar.

In afwachting van de realisatie van een nieuw bedrijfsgebouw op het industrieterrein Ringaert blijft meubelbedrijf Leda in de Warandestraat actief. De verhuis is gepland voor het voorjaar van 2022.