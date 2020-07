Torhout verplicht mondmaskers op woensdagmarkt en in stadsgebouwen Mathias Mariën

20 juli 2020

18u57 0 Torhout Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen besliste het coördinatieteam in Torhout om mondmaskers te verplichten in alle gebouwen van het lokaal bestuur en op de wekelijkse woensdagsmarkt.

Sinds zaterdag 11 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in winkels en winkelcentra, maar ook in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Het coördinatieteam van Torhout besliste om deze verplichting door te trekken naar alle gebouwen van het lokaal bestuur én op de wekelijkse woensdagmarkt. De verplichting geldt in de publieke delen van de gebouwen voor iedereen vanaf 12 jaar.

“We roepen onze inwoners op om zich maximaal aan deze verplichting te houden en dus steeds een mondmasker bij de hand te hebben in onze gebouwen. Ook medewerkers van de stad zullen een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met bezoekers en hierbij niet afgeschermd zitten achter bv een plexi scherm. Daarnaast blijven natuurlijk ook de andere basisrichtlijnen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden en handen wassen of ontsmetten”, zegt waarnemend burgemeester Hans Blomme.