Torhout vernieuwt drukke Noordlaan: werken tegen eind 2021 klaar Bart Huysentruyt

17 juni 2020

12u27 0 Torhout In Torhout start op maandag 22 juni het grootste wegenwerk van de komende jaren: de drukke Noordlaan langs de ring wordt vernieuwd. De werken duren anderhalf jaar en zullen voor verkeershinder zorgen. “

Nu de nutswerken op hun einde lopen, kan er in Torhout eindelijk gestart worden aan de vernieuwing van de ringweg Noordlaan, tussen de Bruggestraat en de Vredelaan. De drukke weg vormt een deel van de ring. Er liggen tal van bedrijven en retailwinkels langs de weg. Maar die is al een tijdje in slechte staat en moet aangepakt worden. Op maandag 22 juni starten de echte grondwerken, die op termijn voor veel hinder zullen zorgen. Het immense wegenwerk zal immers vijftien maanden in beslag nemen, tot eind 2021. “Over de noodzaak is iedereen het eens”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “De weg moet vooral comfortabeler en veiliger. Dankzij steun van de Vlaamse overheid kunnen we er nu aan beginnen.”

Wateroverlast

Bij hevig regenweer kreunt de Noordlaan onder wateroverlast. De opdracht om de Noordlaan te vernieuwen en naast het restaurant Chantilly een landschapspark aan te leggen, is toegewezen aan de tijdelijke vereniging Vuylsteke-Vanlerberghe uit Meulebeke. “De hoofdaannemer start eerste met de uitgraving van het wachtbekken waar alle oppervlaktewater van het industrieterrein en van de gewestweg Noordlaan tijdelijk opgevangen kan worden”, zegt Blomme. “Vanaf midden augustus volgt dan de heraanleg van de weg. Dat wordt opgedeeld in verschillende fasen. Binnen dit project staat ook het vernieuwen van de toplaag aan de afrit R34 ingepland.” De Noordlaan behoudt één rijstrook in beide richtingen. In- en uitrijden richting bedrijven wordt veiliger. Ook belangrijk is dat er verkeerslichten komen op het kruispunt met de Industrielaan. Daar gebeuren vaak kleine ongevallen, omdat het er niet makkelijk oversteken is.

Uitkijktoren

Voor de Torhoutenaar is het uitkijken naar een nieuw park dat aan het bufferbekken komt. Met een heuse uitkijktoren van een kleine tien meter hoog is er een eyecatcher beloofd. Het landschapspark zal er voorzien worden van vlonderpaden die over het water een verbinding tussen de Noordlaan en de Gwijde Van Dampierrestraat en de Aartrijkestraat mogelijk maken. Er komen ook zitbanken en picknicktafels. En via een ponton zal het eilandje in het midden van het bufferbekken bereikt kunnen worden