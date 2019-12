Torhout verhoogt premie voor herbruikbare luiers Bart Huysentruyt

17 december 2019

12u48 4 Torhout De stad Torhout verhoogt haar premie voor herbruikbare luiers.

Met het gebruik van herbruikbare luiers kan je als ouder gemakkelijk tussen de 500 en 800 euro uitsparen per kind. Naast dit economische voordeel zijn herbruikbare luiers ook ecologisch verantwoord en zijn ze gezonder voor je kindje. De nieuwe tegemoetkoming is 150 euro hoger dan het vroegere reglement en kan dus maximaal 250 euro bedragen. Daarbij komen naast de kinderen nu ook patiënten met definitieve incontinentie in aanmerking voor de premie. Vanaf januari komen personen met definitieve incontinentie, nierinsufficiëntie en patiënten met een definitieve stoma in aanmerking voor een premie van 34 euro per jaar. Dit om tegemoet te komen aan de verhoogde restafvalkost die gepaard gaat met de bovengenoemde aandoeningen.

