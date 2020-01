Torhout verdeelt 100 gratis zomereiken: “We willen een groenere stad” Bart Huysentruyt

14 januari 2020

18u34 0 Torhout De stad Torhout verdeelt komende zaterdag 18 januari liefst honderd gratis zomereiken. Inwoners kunnen hun boom reserveren.

Naar aanleiding van de aanplant van de compensatie van de vorig jaar gekapte beukenbomenrijen langs de afrit van de E403 in Torhout, doet de stad de opmerkelijke geste aan haar inwoners. “Hoe meer groen, hoe meer zuurstof in onze stad”, zegt schepen van Natuur Elsie Desmet (CD&V). “We voorzien extra aanplantingen langs enkele wegen, maar ook de Torhoutenaar kan mee aan de kar trekken. Bomen die geplant worden op particuliere grond hebben dikwijls meer ruimte, staan verder af van wegen of bebouwing waardoor ze beter kunnen groeien en langer blijven leven.” Torhoutenaars die geïnteresseerd zijn om een zomereik in hun tuin te planten en deze mooi te laten uitgroeien kunnen een mailtje sturen naar milieu@torhout.be.

Na reservatie kunnen de bomen afgehaald worden op zaterdag 18 januari tussen 10 en 12 uur op de parking van het Stadskantoor.