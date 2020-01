Torhout trekt half miljoen uit om wegen te herstellen Bart Huysentruyt

28 januari 2020

10u49 0 Torhout De stad Torhout trekt een half miljoen euro uit voor onderhoud aan haar wegen in 2020.

Het geld gaat dit jaar voornamelijk naar Torhout-Oost, waar gewerkt wordt aan de IJzer-, Zenne-, Rupel-, Nete- en Demerstraat. In De Goede Herder is de Vossebergstraat aan de beurt, in Don Bosco gaat het om de Voshoekstraat en de Makeveldstraat tot de Revinzestraat. In Driekoningen wordt gewerkt aan de Hondeweg. Het gaat telkens om wegen die onder het verkeer hebben geleden. “Bij de heraanleg zal de toegankelijkheid voor alle gebruikers bekeken worden, obstakels en drempels zullen zo goed als mogelijk weggewerkt worden”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “Langs landelijke wegen bekijken we individueel per straat waar uitrijstroken mee verhard of aangelegd kunnen worden om zo de veiligheid voor alle gebruikers te verbeteren.”