Torhout supportert mee voor ‘De Ronde tegen Corona’: massaal veel krijttekeningen en spandoeken gemaakt Bart Huysentruyt

05 april 2020

11u25 0 Torhout Vlaanderen is vandaag in de ban van ‘De Ronde tegen Corona’. Een helikopter van Het Laatste Nieuws en VTM vliegt over Vlaanderen om er opvallende boodschappen te spotten. Ook vanuit Torhout kwamen veel inzendingen binnen.

“Voor mijn beste vriend die in Limburg woont en nu vecht tegen kanker. Ik was zo graag bij hem geweest om hem te steunen, maar in deze moeilijke periode gaat dit niet. Carlo, mijn lieve vriend, een telefoontje en een virtuele knuffel kunnen we je geven en nu ook een boodschap van in onze tuin.” Het is maar één van de boodschappen die ons werden bezorgd vanuit Torhout. Er zijn de afgelopen dagen massaal veel krijttekeningen en spandoeken gemaakt. De helikopter vliegt zondag een hele dag rond.