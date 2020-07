Torhout schrapt alle evenementen tot eind dit jaar, iedereen moet mondmasker op zak hebben Bart Huysentruyt

28 juli 2020

16u32 1 Torhout Torhout, een van de West-Vlaamse steden met de meeste coronabesmettingen, schrapt alle eigen evenementen tot het eind van het jaar. Daarnaast is iedereen verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en het te dragen in het recyclagepark of bij het afzetten of ophalen van kinderen van kampen.

“Door het verbieden van activiteiten tot eind augustus en het annuleren van alle stedelijke evenementen tot eind dit jaar wil ik een tweede lockdown vermijden”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Er zijn dit jaar dus geen Paardenzegening, Kermis of Plattelandsdag.

Geen pop-upbars

In heel Torhout is er een verbod op het organiseren van tornooien, kermissen, rommelmarkten, koersen en pop-upbars. Bij zwem- en sportmomenten voor kinderen mogen ouders niet blijven kijken. Er is geen animatie op de geplande Batjes in augustus. De reguliere werking van verenigingen kan plaatsvinden zonder publiek en zonder catering. Bij meer dan 10 personen is het dragen van een mondmasker verplicht.