Torhout maakt drie ‘gevaarlijke’ kruispunten veiliger en groener Bart Huysentruyt

28 september 2020

20u37 0 Torhout Drie Torhoutse kruispunten worden groener en verkeersveiliger gemaakt.

Het gaat om twee kruispunten in Don Bosco en één in Wijnendale. Het eerste kruispunt is dat van de Olmenstraat en de Pastoriestraat. De verharde oppervlakte wordt weggenomen en vervangen door meer groen. Ook het kruispunt van de Makeveldstraat en Berkenstraat iets verderop wordt aangepakt. Tot slot gaat ook het kruispunt Wijnendalestraat en Karperstraat op de schop. Er komt één centrale rijweg voor in- en uitrijden. De rest wordt groen.

De stedelijke technische dienst staat in voor de werken. Totale kostprijs is 92.000 euro. “We geven wat meer groen terug aan de buurt op deze locaties", zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V).