Torhout kort Paardenmarkt in door hitte Bart Huysentruyt

25 juni 2019

12u11 22 Torhout De 43ste editie van de Torhoutse Paardenmarkt van komende zaterdag zal om 12 uur al afgelopen zijn, in plaats van het gebruikelijke 18 uur. De stad neemt die maatregel door de voorspelde hitte.

“In de namiddag wordt het mogelijk te warm voor de dieren”, zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V). “We bekijken momenteel de mogelijkheden om de geplande activiteiten in de mate van het mogelijke te verplaatsen naar de voormiddag. Voor de laatste stand van zaken verwijzen we naar www.visittorhout.be/paardenmarkt. Daar zal het aangepaste programma aangevuld worden van zodra er meer duidelijkheid is. Het stadsbestuur neemt contact op met de deelnemers en partners om de mogelijkheden te bekijken.”

Ook in de voormiddag worden maatregelen getroffen. Er wordt extra gecontroleerd op voldoende schaduw voor de dieren en er zijn dierenartsen aanwezig om toe te zien op het welzijn van de dieren. Er worden ook waterdragers voorzien om de deelnemers nog meer aan te sporen hun dieren op geregelde tijdstippen van water en veevoer te voorzien. De piste, waarop de paarden hun kunsten tonen, blijft op de Markt. Er komt een zomers alternatief met spel en plezier voor de kinderen. De nodige verfrissing wordt voorzien, maar de stad roept de bezoekers op om zichzelf en hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen de hitte. Het is de eerste keer in 43 jaar dat de Paardenmarkt ingekort wordt.