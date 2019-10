Torhout koopt site-Pollet: 100 parkeerplaatsen erbij Bart Huysentruyt

11 oktober 2019

18u16 4 Torhout De stad Torhout heeft de zogenaamde site-Pollet in het hartje van de stad gekocht. Momenteel is daar enkel nog het warenhuis Carrefour gevestigd.

De gebouwen palen aan enkele stadseigendommen zoals het oud Vredegerecht en een stadsloods en biedt ook een ruime parking waar vandaag plaats is voor 60 wagens. “Binnen die ruimte gaan we veertig extra parkeerplaatsen beschikbaar maken voor het publiek, wat het totaal aantal op honderd brengt”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “De slagbomen aan de Hofstraat verdwijnen en het terrein wordt blauwe zone.”

De aankoop past in de geplande stadskernvernieuwing waar gekozen is voor minder parkeerplaatsen op de nieuw aan te leggen markt. De nieuwe inrichting voorziet op de Markt en Zuidstraat een 50-tal parkeerplaatsen, wat een halvering is ten opzichte van vandaag. In afwachting van de verdere ontwikkeling blijft Carrefour op de site actief. Met de aankoop van de site is een bedrag van 1,8 miljoen euro gemoeid. “Met deze belangrijke aankoop doet het stadsbestuur een grote inspanning en komen we tegemoet aan de bezorgdheden van de handelaars om in het centrum van de stad steeds voldoende parkeerplaatsen te hebben”, besluit Audenaert.