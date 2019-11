Torhout kleurt Stadskantoor oranje tegen geweld op vrouwen Bart Huysentruyt

18 november 2019

15u38 0 Torhout Torhout doet mee aan de internationale campagne ‘Say no to Violence’, een campagne tegen geweld op vrouwen en meisjes. Van 25 november tot 10 december zullen het Stadskantoor en Vrijetijdshuis oranje kleuren.

Van 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten, loopt de campagne ‘Say no to Violence’. Zestien dagen lang wordt actie ondernomen om een einde te stellen aan geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. “Elke vorm van fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes is een schending van de mensenrechten”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Elsie Desmet (CD&V). “Met het oranje verlichten van ons Stadskantoor en Vrijetijdshuis willen we de problematiek onder de aandacht brengen.”