Torhout kiest voor openbare led-verlichting Bart Huysentruyt

19 november 2019

09u55 0 Torhout De stad Torhout sluit een overeenkomst met Fluvius, de distributiebeheerder van het openbaar verlichtingsnet, om de komende twaalf jaar een grote omschakeling van ‘gewone’ openbare verlichting naar led-verlichting uit te voeren.

In Torhout zijn er vandaag ongeveer 3.125 lichtpunten. In het stadspark en op het nieuwe bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg werd al voor led-verlichting gekozen. Dat zijn 37 lichtpunten. Al de rest werkt nog niet op leds. “Fluvius wordt in het nieuwe voorstel eigenaar van de openbare verlichting", zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “Zij kunnen de omvorming veel sneller realiseren dan wij. Dat zorgt ervoor dat onze kosten voor verlichting in de toekomst zullen dalen."

Naast het vervangen van de lichtarmaturen en -masten kan Fluvius de stad bijkomend ondersteunen om de Smart-infrastructuur maximaal te benutten. Dat gaat over slimme camerabewaking, sensoren, kerstverlichting en muziekinstallaties.