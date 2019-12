Torhout investeert recordbedrag, maar (nog) niet in nieuw zwembad Bart Huysentruyt

07 december 2019

11u14 0 Torhout De stad Torhout investeert de komende zes jaar liefst 47 miljoen euro. Dat is een verdubbeling in vergelijking met zes jaar geleden.

Meerderheidspartijen CD&V en sp.a stelden het meerjarenplan zaterdag voor. De grootste slokop is de vernieuwing van het marktplein voor tien miljoen euro. Er gaan ook veel centen naar nieuwe fietspaden in de Kortemarkstraat en Rozeveldstraat, de drukke Noordlaan wordt vernieuwd en de oudste vleugel van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus wordt gemoderniseerd. Kleinere ingrepen zijn onder meer een horecaplan met uniforme terrassen voor de Markt, nieuwe skatetoestellen aan het zwembad en een masterplan voor Wijnendale.

Tegelijk is ook opvallend dat er nog geen geld opzij ligt voor de bouw van een nieuw zwembad. “We hebben wel een spaarpotje klaar om de gronden alvast aan te kopen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Het nieuwe zwembad komt op de site Thor, nabij het huidige zwembad. We zullen daarvoor samenwerken met hogeschool Vives en omliggende gemeenten. Op die manier maken we aanspraak op subsidies. Sowieso is de bouw niet voorzien voor deze legislatuur, dus pas na 2025.”

Ook voor bijna lege stadsgebouwen als kasteel Ravenhof of het oude stadhuis is er nog geen definitieve beslissing. Ravenhof blijft voorlopig ingezet worden voor pop-ups tijdens de zomer, het oude stadhuis zou meer als feestzaal gebruikt worden. Er zou interesse zijn om er een klasserestaurant in onder te brengen, maar het stadsbestuur staat daar weigerachtig tegenover. “We willen van het oude stadhuis liever een open huis maken, voor iedereen toegankelijk”, zegt Audenaert.

Voor de 47 miljoen euro aan investeringen zal de stad meer gaan lenen. Er worden ook sociale woningen verkocht aan de maatschappij De Mandel. De belastingen gaan niet omhoog.