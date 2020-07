Torhout gaat contact tracing doen via triagepunt in Sint-Rembertziekenhuis Bart Huysentruyt

22 juli 2020

15u35 0 Torhout De stad Torhout is nog volop aan het bekijken hoe het best de contact tracing organiseert. De stad overlegt daarover met randgemeenten die ook gebruik maken van de triagepost in het Sint-Rembertziekenhuis.

“Uiteraard wordt mensen die positief testen in het triagecentrum nu al gevraagd om een vragenlijst in te vullen om zo hun contacten te achterhalen”, zegt waarnemend burgemeester Hans Blomme (CD&V). “Toch willen we de contact tracing daar aanscherpen. Dat kan alleen in overleg met de collega-burgemeesters van de gemeenten die hun inwoners ook naar het triagepunt laten komen. Het gaat onder meer om Kortemark, Ichtegem en Koekelare.” Torhout is één van de zwaarst getroffen Vlaamse gemeenten. De voorbije zeven dagen zijn er 16 positieve gevallen bijgekomen.