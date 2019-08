Tordale viert halve eeuw met Fata Morgana Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

11u10 0 Torhout Tordale, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, viert dit jaar een halve eeuw bestaan.

De voorziening is in 1969 in Torhout van start gegaan. De feestelijkheden starten op zondag 1 september. Op elke locatie van Tordale kan je er vanaf 14 uur kennismaken met cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Op donderdag 17 oktober verwelkomen ze de professionelen uit de sector op een inspiratiedag ‘Tordale droajt deure’. Locatie is ontmoetingscentrum De Schouw in Lichtervelde om 13.30 uur. Tordale organiseert nog dit jaar een echte ‘Fata Morgana’ (naar het gelijknamige televisieprogramma, red.) in kerstsfeer. Vijftig groepen verbonden aan Tordale kregen van Torhouts burgemeester Kristof Audenaert elk een opdracht en verdienen zo 50 sterren. De apotheose van dit spektakel is op 20 december, om 17 uur in de Bruggestraat. De apotheose volgt op zaterdag 2 mei 2020 met optredens van De Romeo’s, de Ketnetband en Broken Bottle.