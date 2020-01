Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Sint-Jozefstraat door werf van school Bart Huysentruyt

15 januari 2020

16u24 0 Torhout Vanaf maandag 20 januari geldt in de Sint-Jozefstraat eenrichtingsverkeer. Dat komt door de bouwwerken van Scholengroep Sint-Rembert.

In die straat trekt de school de nieuwbouw Pieter Behaeghel op. Dat is een nieuw complex dat het oude schoolrestaurant vervangt. De Middenschool Sint-Rembert, De Oefenschool en de algemene diensten van de scholengroep zullen van de accommodatie gebruik maken. De werf zorgt nu al voor wat ongemakken voor chauffeurs die in de smalle Sint-Jozefstraat de bocht willen nemen. Tijdelijk eenrichtingsverkeer moet dat euvel oplossen. De straat inrijden kan vanaf volgende maandag enkel nog vanaf de spoorwegbrug aan de Keibergstraat richting Bruggestraat. De zwakke weggebruikers kunnen een ommetje maken via het oude kerkhof. Dat wordt met pijltjes aangegeven. Het pad op de begraafplaats zal trouwens verlicht worden. Wellicht blijft de maatregel tot de zomervakantie gelden.