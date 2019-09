Tientallen mensen houden stille wake voor vermist duikerskoppel: “Wat een drama, het waren fantastische mensen” Bart Huysentruyt

17 september 2019

21u21 10 Torhout In Torhout is dinsdag een wake gehouden voor Kurt Huberecht en Nathalie Fiers, de twee duikers die vermist raakten na een duikongeval in de Noordzee. “Het is een echt drama. Ik weet alles van Kurt en Nathalie. Het waren fantastische mensen”, reageert vriend Andy Gryson.

Aan de Ruddervoordestraat in Torhout is dinsdag afscheid genomen van Kurt Huberecht en Nathalie Fiers. Hoewel de hoop op een goede afloop nog steeds bestaat, is er toch berusting bij familie en vrienden. “Kurt en Nathalie waren fantastische mensen”, zegt vriend Andy Gryson. “Ik weet alles van Kurt: al zijn gedachten, zijn ambities, zijn dromen... Hij was een gedreven persoon. Het is een ongelooflijk verhaal. We kunnen het nog altijd niet geloven.”

Samen met enkele collega-sportduikers vertrok het koppel zondagmiddag vanuit Nieuwpoort om in Franse wateren af te dalen naar een scheepswrak. Wat er even na 13.30 uur precies fout liep, is onduidelijk. Vast staat dat Nathalie en Kurt samen het water indoken en toen ze na enige tijd niet meer bovenkwamen, sloegen de andere bemanningsleden alarm bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.

Zoektocht ’s nachts gestaakt

Door de stroming zullen de duikers wellicht richting Belgische wateren afdrijven. In de loop van zondagavond gingen duikers van het leger nog het water in om te zoeken, maar ook dat leverde geen resultaat op. De reddingshelikopter NH-90 zocht nog door tot middernacht met een infraroodcamera, waarna de zoektocht werd gestaakt. Alle hoop leek nadien verloren.

“Kurt was mijn favoriete deejay”, zegt Stéphanie Van den Heuvel van hostellerie 't Gravenhof in Torhout. “Hij was een ongelooflijk getalenteerd performer. Op huwelijken, maar ook andere feesten zorgde hij voor entertainment. Het is niet te begrijpen dat hij er niet meer is.” Ook Kurt’s mama Anita Coolman was aanwezig op de wake, waar kaarsjes brandden en muziek gespeeld werd. “Het is hartverwarmend dat zoveel mensen zijn opgedaagd, maar het is een drama. Ik kan het nog altijd niet vatten, ook niet voor de zoon van Kurt”, zegt ze.

En ook zijn vrienden Stephan Zanowski en Andy Gryson konden het dinsdag nog altijd niet geloven. “We hopen op een goede afloop, maar we beseffen dat dat lastig is. Kurt en Nathalie waren ongelooflijke mensen. Van Kurt weet ik alles”, zegt Andy Gryson. “Hij genoot van de optredens, maar hij was ook een toegewijde vader. Duiken was zijn passie. Toen het nieuws bekend raakte, waren we totaal verwonderd. Nog altijd. Het is nieuws dat we niet kunnen vatten. We hopen nog steeds, maar we beseffen dat we met het slechtste rekening moeten houden.”