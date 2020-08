Theater ’t Fonteintje geeft zich een jaar gewonnen: “Na 42 jaar moeten we even pauzeren” Bart Huysentruyt

29 augustus 2020

12u40 0 Torhout Het legendarische theatergezelschap ’t Fonteintje zal dit najaar geen opvoeringen spelen. Dat heeft voorzitter en oud-burgemeester Norbert De Cuyper beslist.

42 jaar, tijdens de maanden november en december, kwam het trouwe publiek onze opvoeringen bijwonen in Wijnendale. “We waren klaar om de repetities te starten, het stuk was gekozen, de brochures besteld, de rollen verdeeld”, zegt De Cuyper. “Maar door de coronacrisis is er van opvoeringen geen sprake. Dit is de ongenode gast. Na 510 optredens en 42 jaar moeten we ons voor een jaartje gewonnen geven. De gezondheid is het hoogste goed. We hebben teveel respect voor onze medewerkers, onze acteurs en actrices en voor onze trouwe toeschouwers. Corona is dit jaar meester. Maar volgend jaar hopen we er opnieuw te staan met enthousiasme en vol energie.”