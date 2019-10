The Roots keert terug als volwaardig eet- en praatcafé: “De Torhoutenaars zijn blijkbaar aan deze zaak verknocht” Kroeg was de voorbije twee jaar alleen nog te boeken als feestzaal Bart Huysentruyt

04 oktober 2019

17u32 2 Torhout Eet- en praatcafé The Roots, een stevige brok nostalgie in het centrum van Torhout, opent op dinsdag 15 oktober opnieuw de deuren. Jean-Marc Dekeerle (49) en Olivier Allaert (38) blazen de zaak nieuw leven in. Er komen veertien gerechtjes op de kaart. “Maar aan de ziel van The Roots wordt niet geraakt.”

Wat oudere Torhoutenaars denken nog graag terug aan de periode van Ludo Bamps als uitbater van The Roots als restaurant. In mei 2010 hield hij daarmee op en kon de familie Walcarius het pand in de Breidelstraat kopen. Zij renoveerden grondig en sloegen een wat hoogwaardigere culinaire weg in. Dat bleef zo tot 2016, toen Yannick De Ketelaere en Stephanie Maes de zaak overnamen. Zij gaven er vanaf oktober 2017 een andere invulling aan als feestzaal, omdat de combinatie met hun andere zaak ‘t Paviljoen niet eenvoudig was.

Het laatste koppel blijft evenwel eigenaar van The Roots, maar legt de uitbating voortaan in handen van vrienden Jean-Marc Dekeerle en Olivier Allaert. “We kennen mekaar al een hele poos", zegt Olivier Allaert. “Toen ik voor het eerst in The Roots kwam, met Ludo nog als uitbater, was ik al verkocht. Net als veel Torhoutenaars, hoor ik. Toen wist ik al dat ik ooit hier iets wilde doen. De tijd was rijp om dat nu te doen, mét de hulp van Jean-Marc.”

Klassiekers, met een eigen touch

The Roots wordt weer een volwaardig praat- en eetcafé met veertien gerechtjes op de kaart. “Ik serveer de klassiekers, maar dan met een eigen touch. Zo staan er spaghetti, lasagne en varkenswangetjes op de kaart”, zegt kok Jean-Marc Dekeerle, die uit Kortrijk afkomstig is. Hij was ooit de uitbater van Het Kafaat in Wevelgem, Commerce Vingt-et-un op de Veemarkt in Kortrijk en Le Gaillard in Menen. “Mijn plaats is de keuken, maar ik zal ook wel in de zaal te vinden zijn”, zegt hij. “Ik ken Torhout niet, maar blijkbaar is deze zaak heel gekend en dat brengt ook wel wat druk met zich mee.”

Aan de ziel van The Roots wordt niet geraakt. We hebben er even aan gedacht om de naam te veranderen, maar dat konden we niet maken Olivier Allaert

Die druk voelt Olivier Allaert niet. Hij stampte pastabars in Torhout, Roeselare en Gistel uit de grond, maar werkte de afgelopen tijd voor de stadsdiensten van Torhout. “The Roots, dat is één brok nostalgie. Binnen hebben we veel gelaten zoals het was. Er kwamen wat opfriswerken aan te pas. Zo krijgt elke tafel een sanseveria en hebben we de binnenmuren een ander kleurtje gegeven. Maar aan de ziel wordt niet geraakt. We hebben er even aan gedacht om de naam te veranderen, maar dat konden we niet maken.”

Ook het terras is een troef: de binnenkoer met de straatnaamborden van Torhout is een topper tijdens zonnige dagen. The Roots opent op dinsdag 15 oktober voor het eerst de deuren. De zaak is vanaf dan elke dag geopend, behalve op maandag en zaterdagmiddag.