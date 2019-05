The Message Ginbar keert terug als pop-up naar Ravenhofpark Bart Huysentruyt

30 mei 2019

17u56 3 Torhout Vanaf 28 juni opent het pop-upconcept Santeboetiek weer de deuren in het Torhoutse Ravenhofpark. Je kan er deze zomer opnieuw genieten van drie tijdelijke ondernemers.

Met The Message Ginbar van Heinz van Roye keert een bekend gezicht terug. Deze enthousiaste herborist en gin-man is al sedert 2017 een vaste waarde in het park Ravenhof. Hij pakt ook deze editie uit met zijn eigen huisgin, ‘The Message’. De gin bestaat naast jeneverbessen uit geneeskrachtige kruiden. De bar is dagelijks geopend tussen 14 en 23 uur, behalve op maandag. Ook Kathy Bruyneel keert terug met haar aardewerk. De Ichtegemse kunstenares stond ook vorig jaar al op Santeboetiek. Ze baat er ook een mini-tearoom uit. De enige nieuwkomer is Wisperminne. Dat is kinderyogadocent Famke Hemeryck. Zij biedt op dinsdag, vrijdag en zondag kinderyoga aan.